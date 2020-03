T1 omanik teatas nirust seisust: keskus tõmbas börsifirma suurde kahjumisse

"Soovin rõhutada, et Pro Kapital on tähtajaliselt täitnud kõiki olemasolevatest võlakirjadest tulenevaid rahalisi kohustusi. Uute võlakirjade tingimuste kohaselt on AS Tallinna Moekombinaat omakapitali ja varade suhtarvu arvestusest ja ka võimalikke rikkumiste nimekirjast välja arvatud. See tähendab, et AS-i Tallinna Moekombinaat tegevus ja laenuandjaga läbirääkimiste tulemused ei avalda uute võlakirjade tingimuste täitmisele negatiivset mõju," selgitab tegevjuht teates.

Ta lisab, et T1-ga seotud väljakutsetest hoolimata, edenevad nende elamuarendused plaanipäraselt ja ned on kindlad, et elamuprojektid genereerivad ka järgnevatel aastatel positiivseid rahavoogusid.