T1 saneerimiskava asuvad hindama eksperdid

3. aprillil 2020 teatas AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) oma tütarettevõtte Tallinna Moekombinaadi saneerimismenetluse algatamisest.

Märkimisväärne enamus võlausaldajaid hääletas saneerimiskava poolt, rõhutab Pro Kapital ka tänases börsiteates, ent tõdeb, et saneerimiskava poolt hääletanud võlausaldajate nõuded polnud aga kava vastuvõtmiseks piisavad, viidates asjaolule, et suurim võlausaldaja, investeerimisfond Lintgen on kavale vastu ja nõuab keskusele omanikevahetust.

2. juunil esitas AS Tallinna Moekombinaat kohtule avalduse võlausaldajate poolt vastu võtmata jäänud saneerimiskava siiski kinnitamiseks.

Kohus on otsustanud jätkata saneerimismenetlust ja nimetas saneerimiskava hindama kaks eksperti, teatas Pro Kapital täna. Eksperdid peavad esitama oma arvamuse saneerimiskava osas hiljemalt 22. juuliks. Saneerimiskava kinnitamise otsustab kohus hiljemalt 10. augustil.

Kohus võib saneerimiskava kinnitada, kui vähemalt üks ekspertidest leiab, et ettevõtte saneerimine on tõenäoliselt edukas. Kui kohus ei kinnita AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimiskava, siis saneerimismenetlus lõpeb, kuid seda määrust on võimalik edasi kaevata.