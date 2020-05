T1: suurel võlausaldajal on pahatahtlik soov on meid pankrotti ajada ja kõik teised rahast ilma jätta

T1 keskuse suurimad võlausaldajad, TPG Sixth Street Partners ja Lintgen teatasid täna avalikult, et nemad on T1 (ehk ettevõtte Tallinna Moekombinaat) saneerimiskava vastu ja andsid mõista, et keskusele oleks vaja uut ja korralikku omanikku, kes kohast eduka kaubanduskeskuse teeks.

Niisamuti kutsuti teates üles ka teisi kava vastu olema. Laenusummad ulatuvad üle 80 miljoni euro ning muuhulgas polevat T1 maksnud ka intressimakseid - tasumata laenude võlad olid aprilli algul, kui T1 omanik Tallinna Moekombinaat saneerimisavalduse sisse andis, kasvanud üle seitse miljoni euro.

Börsil noteeritud T1 emafirma Pro Kapitali Grupp vastas TPG ja Lintgeni avaldusele, et enamus võlausaldajatest on juba hääletanud saneerimiskava poolt. "TPG Sixth Street Partners ei ole käitunud heas usus AS-i Tallinna Moekombinaat ning ettevõtte võlausaldajate, üürnike ja koostööpartnerite suhtes," teatas keskuse juht Allan Remmelkoor.

"Eksitavast avalikust pressiteatest on selgunud, et TPG Sixth Street Partnersi eesmärk on nurjata saneerimiskava vastu võtmine ja viia AS Tallinna Moekombinaat pankrotti. TPG tegevus kahjustab Tallinna Moekombinaadi äritegevust ja seetõttu kõigi võlausaldajate huve. TPG on vältinud Tallinna Moekombinaadi ja saneerimisnõustaja püüdlusi pidada nendega läbirääkimisi seoses saneerimiskavaga," väitis Remmelkoor.

Ta viitas ka asjaolule, et kui ettevõte saneerimisse ei lähe, võidaks firma pankrotist ühena vähestest just TPG - nimelt nende nõue on pandiga tagatud.

TPG Sixth Street Partners nõue on pandiga tagatud ja AS-i Tallinna Moekombinaat pankroti korral oleks ta üks vähestest võlausaldajatest, kes saaks oma nõudele mingit rahuldust ja saaks seda suurimas ulatuses. Kõik ülejäänud võlausaldajad, kelle nõuded on tagamata, ei saaks pankroti korral oma nõuetele mitte mingisugust rahuldust. Seetõttu on saneerimiskava, mis näeb ette tagamata nõuetega võlausaldajatele 40% nõuete tasumist tegelikult kõigi tagamata võlausaldajate huvides, vastupidiselt TPG väidetule."

TPG väitis oma teates, et näiteks kreeditor, kellele Tallinna Moekombinaat võlgneb 15 000 eurot saab alles 2030. aastaks osamaksetena tagasi 6000 eurot.