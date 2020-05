T1 suurim võlausaldaja lükkab saneerimisplaani tagasi: korralik omanik teeks sellest eduka keskuse

Sixth Street Partners ja Lintgen Adjacent Investments S.à r.l soovitavad T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuse saneerimismenetluse huvitatud osapooltena T1 kreeditoridel hääletada maha AS-i Tallinna Moekombinaat esitatud saneerimisplaan.

"Teatavasti kavandavad T1 Mall of Tallinna omanikud, AS Tallinna Moekombinaat ja selle emaettevõte AS Pro Kapital Grupp, kaubanduskeskuse saneerimist, mis on tingitud T1 alates käivitamisest saatnud keerulisest rahalisest olukorrast. Sixth Street Partnersiga seotud ettevõte Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. (Lintgen) finantseeris T1 ehitamist 2018. aastal ning on kaubanduskeskuse suurim võlausaldaja," teatas Lintgen saadetud pressiteates.

"Keskuse tulemused on jäänud selgelt alla ootuste, kuigi T1 käivitus majanduse kasvutsükli ajal. Veelgi enam, omanikud on rikkunud lepingulisi kohustusi ning jätnud laenuintressid maksmata.

T1 Mall of Tallinna suurim võlausaldaja Lintgen lükkab kaubanduskeskuse saneerimisplaani hääletusel tagasi. Lintgeni arvates on plaan kõikide kreeditoride suhtes väga ebaõiglane, ega ole ka keskuse rentnike ja teiste koostööpartnerite huvides.

Samaaegselt teavitab Lintgen teisi kreeditore, kes ei ole seotud keskuse omanikega, kavatsusest hüvitada nende nõuded mõistlikus ulatuses, juhul kui Tallinna Moekombinaadi esitatud saneerimisplaan tagasi lükatakse. Lintgen soovitab ka teistel kreeditoridel plaan maha hääletada.

"Esitatud saneerimisplaan jätab kreeditorid väga halba olukorda, kuna plaani kohaselt makstakse peaaegu kõigile neist tagasi alla pool võlasummast. Näiteks kreeditor, kellele Tallinna Moekombinaat võlgneb 15 000 eurot saab alles 2030. aastaks osamaksetena tagasi 6000 eurot."

Võlausaldajad saavad saneerimisplaani üle hääletada kuni kella 18.00-ni teisipäeval, 26. mail 2020.

"Praeguse olukorra kiire ja õiglane lahendamine annab tulevikuks kindlustunde T1-le ja selle partneritele - kreeditoridele, rentnikele, külastajatele ja ümbruskonnale.

Vaatamata T1 teadaolevatele probleemidele usume endiselt, et korraliku omaniku puhul on T1-l võimalus saada edukaks keskuseks. T1 asub suurepärases kohas, Tallinna kõige kiiremini areneva ärikvartali vahetus läheduses ning transpordiühenduste sõlmpunktis, kaasa arvatud Tallinna rahvusvahelise lennujaama lähedal. T1 pääseb hõlpsalt autoga ning otse kõigi ühistranspordi liikidega - rongi, trammi ja bussiga. Tegu on keskusega, mis suudab täita erinevaid funktsioone, milles seisneb maailma kaubanduskeskuste tulevik," seisab teates.