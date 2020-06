T1 suurim võlausaldaja vaidlustas raskustes kaubanduskeskuse saneerimise edasise käigu

Lintgen märgib kaebuses, et T1 kaubanduskeskuse omanikfirma AS Tallinna Moekombinaat (TMK) saneerimiskava hääletati võlausaldajate poolt maha suure häälteenamusega ja menetlusega edasiminekuks ei ole TMK puhul täidetud tervet rida juriidilisi eeltingimusi, ilma milleta ekspertmenetlust läbi viia ei saa.

Lintgen toob vaidlustuses esile, et TMK on olnud kaua aega püsivalt maksejõuetu ning seda tunduvalt enne saneerimismenetluse algust ning COVID-19 lainet. Samuti ei ole TMK oluline tööandja. Ka ettevõtte võlausaldajate rühmadesse jaotamine oli tehtud valesti, mis moonutas hääletustulemusi. Eelneva põhjal tuleb saneerimismenetlus lõpetada, teatas Lintgen.

T1 omanikfirma 2019. aasta sügisest maksejõuetu

“Kui TMK-d ei peeta alaliselt maksejõuetuks, siis mis ettevõtet saaks veel üldse maksejõuetuks kuulutada,” ütles Lintgeni esindav vandeadvokaat Toomas Vaher. ”TMK pole suutnud teha olulisi makseid võlausaldajatele alates 2019. a septembrist ja tema varad ei kata kohustusi mitmekümne miljoni euro ulatuses. Samuti pole TMK oma 6-7 töötajaga oluline ettevõtja, keda peaks kreeditoride kulul päästma. Kaubanduskeskus jääb avatuks ka pankroti puhul,“ lisas ta.

Lintgeni märgib vaidlustuses, et TMK saneerimisplaan on välja töötatud vaid T1 omanike huve silmas pidades, kuna sellega kärbitakse vastu võlausaldajate tahet nende nõudeid, mille tasumise kohustuse on keskuse omanikud varem võtnud. Ühtlasi lubaks saneerimisplaan jääda TMK-l sajaprotsendiliselt T1 omanikuks, ilma selge plaanita, kuidas keskus ümber kujundada.

Kaubanduskeskuse suurim võlausaldaja on seda meelt, et TMK ei ole senimaani keskuse haldamisega hakkama saanud ning saneerimisprotsessi eesmärk on vaid pankroti edasilükkamine. Lintgen leiab, et T1 minek uue omaniku kätte, kellel on oskusi ja ressursse investeerida ning keskust arendada, toob kasu rentnikele, külastajatele ja kohalikule kogukonnale.

Ettevõtte kinnitusel teeb ta kõik mis vajalik selle tulemuse saavutamiseks ning tegutseb pühendunult T1, selle rentnike ja koostööpartnerite nimel. Lintgen töötab praegu välja keskuse ümberkujundamise plaani. Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. (Lintgen) on investeerimisfondi Sixth Street Partnersiga seotud ettevõte, mis finantseeris T1 ehitamist 2016. aastal ning on keskuse suurim võlausaldaja.