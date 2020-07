T1 suurinvestor palkas Eesti tippjuhi keskust ümber pöörama. "See vaateratas ei saa Tallinnale ebaõnnestumise maamärgiks!"

Jaan Lott (55) on ligi 20 aastat juhtinud Tartu Lõunakeskust ja aidanud kaasa mitmele olulisele Astri Grupiga seotud algatustele, sealhulgas Balti jaama turu uuendamisele. Kohtume Lotiga Abruka saare ajaloolises külamajas. Saar pole tema jaoks suvituspaik, vaid elukoht. Abrukaga on ta seotud olnud lapsest saadik, ka naise leidis sealt.

Võib tunduda, et Abruka on juhuslik paik, kus kaubanduskinnisvara äris tegutseva tippjuhiga kohtuda, kuid päris nii siiski ei ole. Lott on juba mõnda aega veendunud, et traditsiooniliste ostukeskuste aeg hakkab mööda saama. Sama usub ta traditsiooniliste töövormide kohta.

„Tulevad uued töötamise vormid, nagu minagi olen mitme pere koer,” räägib mullu märtsis Lõunakeskuse tegevjuhi ameti maha pannud Lott. Juuli alguses liitus ta sõltumatu eksperdina T1 suurima võlausaldaja, üle maailma tegutseva USA investeerimisfondi Sixth Street Partners (SSP) meeskonnaga. T1 ja sellega seotud saneerimismenetlus ei ole kindlasti lihtne asi, millega end praegu siduda. Miks otsustas end Eestis tõestanud tippjuht USA investeerimisfirma pakkumise vastu võtta?