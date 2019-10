Taani andis Nord Stream 2 ehitamiseks loa

Energeetika Agentuur valis kahe võimaliku trassivariandi vahel: üks neist oleks olnud 147 ja teine 164 km pikk. Regulaator valis lühema trassi, sest see kätkeb keskkonnale väiksemaid riske.

Heaks kiidetud 147 km pikkune trass kulgeb Bornholmist kagus Taani majandusvööndis.

Taani oli Euroopa viimane riik, kes ei olnud Nord Stream 2 ehitust heaks kiitnud.

Tänaseks on enam kui 2100 km Nord Stream 2 torujuhet paigaldatud. Tööd on lõpetatud Venemaa, Soome ja Rootsi vetes ning suurel määral Saksamaa veetes. Maismaa rajatised Venemaal ja Saksamaal on valmimise viimases järgus.

Nord Stream 2 investeering on olnud 6 miljardit eurot. Projektiga