Taani ei ole tõestanud, et listerioosipuhangu põhjustas Eesti kalatootja

Tänavu märtsis süüdistasid Taani võimud M.V. Wooli, et nende tooted sisaldasid listeria monocytogenes'i bakterit, mis põhjustab ohtlikku listeeriat. Taanlased väitsid toona, et haigestunud said selle Eesti tootja külmsuitsukala süües, kirjutas ERR.

"Hoolimata meie korduvatest päringutest ei ole Taani riiklik veterinaaramet seni suutnud anda Eesti veterinaar- ja toiduametile ühtki dokumentaalset tõendit, et mikrobioloogiliste uuringute tulemused ületavad Euroopa Liidus kehtivaid norme," ütles M.V. Wooli direktor Mati Vetevool.

Praegu ettevõte oma toodangut Taani ei müü ja tegeleb juhtunu tõttu tekkinud kahjude kokkuarvutamisega.

"Me ei saa praegu kahjusummat öelda," sõnas Vetevool, kelle sõnul jätkavad nad kalade töötlemist ja müümist Euroopa Liidus ja Eestis.

Taani võimude teatel ei ole Eesti ettevõtte tooted Taanis keelustatud, kuid neid kontrollitakse hoolega.

19. märtsil teatas Taani veterinaar- ning toiduamet, et listeeria bakter leiti Taani importööri kaubast, mis oli valmistatud Eestis. "Me ei tea, mis seal tootmises juhtus. Me teame, et see on Eesti toode, mida ei ole Taanis ei töödeldud ega ümber pakendatud, siin lisati tootele vaid sildid," seisab Taani veterinaar- ning toiduameti teates.