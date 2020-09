Taani finantsjärelevalve: Danske vigane juhtimiskultuur vajab endiselt muutmist

Finantsjärelevalve juhi Jesper Bergi sõnul valitses pangas aastaid hierarhia, mis lõikas tippjuhid ära madalamatel astmetel olevatest töötajatest, kirjutab Bloomberg.

"Liikuda tuleb väga hierarhilisest asutusest asutusse, kus töötajad juhivad probleemidele tähelepanu ja saavad rohkem arvamust avaldada," sõnas Berg ja lisas, et pank üritab neid probleeme lahendada, kuid see on keeruline.

Danske personalijuht Karsten Breum ütles, et pank on pühendunud juhtumiskultuuri muutmisele ja tema sõnul saavad töötajad nüüd kergemini teatada vigadest.

"On oluline, et meie töötajad näeksid juhtkonda, mis võtab tõsiselt ebakorrapärasuste ja vigade lahendamist," kommenteeris Breum.

Rahapesuskandaal on kõige suurem probleem, mis panga mainet viimastel aastatel rikkunud, kuid kerkinud on ka väiksemaid probleeme. Sellel kuul tuli välja, et pank on raha laenanud klientidelt suuremad summad tagasi küsinud, kui tegelikult oleks õige olnud.

Bergi sõnul oli laenuskandaali puhul positiivne vähemalt see, et pank teavitas järelevalvet varakult. "Erinevalt rahapesujuhtumitest saime info siis kui pank avastas oma süsteemse probleemi," märkis järelevalve juht.