Taani leht valis Eesti finantsinspektsiooni juhi „nädala võitjate” hulka

Majandusajakirjanik Peter Suppli Benson reastab igal nädalal „Nädala võitjad ja kaotajad". Benson kirjutas, et välismaalase pääsemiseks nimekirja peab see inimene olema hakkama saanud millegi erilisega. Tema sõnul tuleb aga Eesti finantsinspektsiooni juhti Kilvar Kesslerit tunnustada.

„Ta on inspektsiooni juht väga väikeses riigis ja on pidanud rahapesujuhtumis rinda pistma tugevate jõududega," kirjutas Benson.

Ajakirjanik loetles, et Kessler on pidanud võitlema Danske Bankiga ja välismaa ametiasutustega ning tegema seda tagasihoidlike ressurssidega.

Benson lisas, et Kessler on olnud julge ja rääkinud selgelt ning seda ka Taani finantsinspektsiooniga, millega ta on vastamisi sattunud.

Benson valis nädala võitjateks ka Taani telekomioperaatori TDC juhi Allison Kirkby, kes on varem juhtinud ka näiteks Tele2 Gruppi. Kolmas nädala võitja oli Arbejdernes Landsbanki juht Gert Rinaldo Jonassen.