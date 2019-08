Taanis pakutakse 20-aastast eluasemelaenu 0% intressiga

Nordea pank teatas, et hakkab Taanis pakkuma 20 aastaks fikseeritud intressiga eluasemelaenu, mille intress on 0,00%. Intress laenu ajal ei muutu. Seega annab pank tasuta raha 20-aastaks, kusjuures edasised intressimuutused ei avalda laenuvõtjale mõju.

Sel nädalal teatas ka Taani Jyske Bank, et nemad hakkavad välja laskma 10-aastast hüpoteeklaenude tagatisega võlakirju fikseeritud intressiga -0,5 protsenti. Muidu on taanlaste valikus 30-aastaks fikseeritud intressiga laen intressiga 0,5 protsenti aastas. Nordea muutis hiljuti pandivõlakirjade prospekti, mis lubab ka kuni 30 aastaste eluasemelaenudele negatiivset intressimäära.

„Kunagi pole olnud odavam laenu võtta,“ ütles Nordea Taani eluasemelaenuüksuse peaanalüütik Lise Nytoft Bergmann Bloombergile. „Meie arvates ajab see eluasemete hinda üles.“

Ta lisas, et uutele koduostjatele on see hea uudis, kuid üldiselt on selline areng jube.

„Kuidagi ebamugav tunne on teada, et on olemas investorid, kes on valmis laenama 30 aastaks kõigest 0,5 protsendise intressiga,“ rääkis ta. „See näitab kui hirmul on investorid praegu finantsturgudel valitseva olukorra tõttu. Nad eeldavad, et kulub tohutult aega enne kui olud paranevad.“

Ka LHV plaanib välja lasta Danske Banki Eesti eraisikulaenuportfelli ostmiseks pandivõlakirju.