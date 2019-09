Taas tuleb ettevõtlusnädal – milleks?!

Mõni traditsioon tundub nii iseenesestmõistetavana, et ei teki isegi küsimust, miks me teatud ajal kindlaid asju teeme. Eestis juba neljateistkümnendat korda oktoobri alguses toimuva ettevõtlusnädalaga näib minevat samamoodi.

On ju igati loogiline ja ootuspärane, et ettevõtlikkust kui majanduse mootorit on vaja nii väärtustada kui ka populariseerida. Seda enam, et nende aastatega sirgunud uus põlvkond ning infotehnoloogia ülikiire areng on ettevõtlusmaastikku tundmatuseni muutnud.

Tänavuse ettevõtlusnädala üks fookusi ongi seotud e-äriga. Üle Eesti korraldatakse mitmeid töötube, seminare ja häkatone, kust alustavad ettevõtjad saavad inspiratsiooni ja baasteadmisi alates müüva veebi loomisest kuni e-kaubanduse toimimismudeliteni.

Jätkuvalt on ettevõtlusnädala kõige laiem eesmärk julgustada inimesi, kes on mõelnud hakata tegelema oma äriga, alustama praktilist tegutsemist. Seetõttu on ka tänavuse ettevõtlusnädala juhtmõtteks „Samm Sinu unistusteni“. Selleks et jõuda ühel päeval oma unistuste täitumiseni, olgu selleks siis majanduslik kindlustatus, personaalne vabadus, eneseteostus või midagi muud, tuleb hakata samm sammu haaval valitud suunas liikuma.

Varasemate ettevõtlusnädalate käigus on settinud tõdemus, et umbes viiendik praeguses Eestis palgatööl käivatest inimestest hakkaks võimalusel tegelema oma väikeettevõttega. Ning välja on tulnud ka rida põhjuseid, miks nad sagedasti seda siiski ei tee. Puudub stardikapital ja oskus seda kaasata. Kardetakse ebaõnnestuda. Puuduvad vajalikud nõuandjad. Kardetakse kadetsejaid või pahatahtlikke konkurente. Ning veel palju muid põhjuseid.

Seekordset ettevõtlusnädalat korraldades tahame tekitada tasakaalustatud ja avatud debati ettevõtjaks hakkamise plusside ja miinuste üle. Soovime huvilistele teadvustada mitte üksnes ettevõtlusega tegelemise boonuseid, vaid ka riske ning raskusi. Usume, et just sellises avatud debatis kooruvad välja olulised argumendid neile, kes siiski otsustavad oma ettevõttega teekonda alustada.

Möödunud aastal võttis üle-eestilisest ettevõtlusnädalast „Samm Sinu unistusteni“ osa rekordarv inimesi – 17 500 huvilist. See fakt kinnitab, et taolist nädalat on vaja. Usun, et sajad, kui mitte tuhanded ettevõtted on tekkinud just selliste nädalate kaasmõjul. Rääkimata täiendavatest teadmistest ja kogemustest, mida juba alustanud ettevõtjad on taolistelt nädalatelt ammutanud.

Sestap kutsun huvilisi valima meie tihedast ja mitmekülgsest ürituste kalendrist endale huvipakkuvad teemad, et siis aktiivselt kasutada seda ainulaadset võimalust, kus kogenud praktikute ja nõustajate toetusel saab testida oma alles kujunemisjärgus äriideed. Või saada elulisi soovitusi oma alustanud ettevõtte edasise arengu soodustamiseks. Või leida oma ettevõttele kaastöölisi või kliente.

Tehke need sammud ja tulge julgesti kohale!

Artikkel on avaldatud ettevõtlusnädala raames. Ettevõtlusnädal toimub Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.