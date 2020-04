Taas ühed unustatud eesliini kangelased. Valitsuse poole pöördus abipalvega Tartus asuv ettevõte, tuues välja olulise probleemi

Pesumajade roll ei ole kusjuures sugugi vähetähtis, otse vastupidi. Nende pesta on haiglate ja hooldekodude must pesu ja koroonakriisi ajal peavad nad tarvitusele võtma erimeetmeid, et viiruse ei leviks. Samas on nende töömahud kriisi ajal siiski kukkunud, sest majutusasutused ja toitlustajad on ära kukkunud. Ka lasteaedade pesukogused on vähenenud. Nii ongi neil olukord, kus kulud on samad või isegi kasvanud, aga tulud on langenud.

Ärileht avaldab pesumaja pöördumise täismahus. Sealt selgub ka, miks on need asutused järjekordsed kriisiaja kangelased:

Pesumaja REA OÜ asukohaga Tartu linn teenindab pesupesemise teenusega Lõuna-Eestis mitmeid haiglaid ja hooldekodusid millele lisaks teenindame majutusasutusi, toitlustajaid, koole-lasteaedasid.

Pesumaja annab tööd 30-le inimesele. Pestava pesu kogus kevadkuudel ligikaudu 40 000kg ja ettevõtte käive 45 000-50 000 eurot. Kriisiolukorra tekkimise algusest on alles vaid haiglad ja hooldekodud ning Raatuse tänava ühiselamu. Pesu kogused on umbes 30-40% varasemast mahust.

Selleks, et pesumaja elaks üle kriisiaja oleks mõistlik sulgeda uksed või hoida töös nädalas üks päev. Töötades ühel päeval nädalas hoiaksime kokku tootmise töös hoidmise kuludelt gaas, elekter. Paraku ei võimalda seda töö spetsiifika. Küsida riigilt tööta jäänud töötajatele abiraha ja ilmselt tuleksime kriisist välja. Seda teed on läinud enamus pesumajasid meie lähiümbruses.

Meie ei valinud sellist teed, kuna kogu pandeemia ohjeldamiseks on olulised kõik lülid ja pesumaja on selles osas küllaltki oluline roll. Otsusega hoida töös tootmine viis päeva nädalas on meie rahalised kulud kordades suuremad kui saadav tulu. Paraku on see pandeemia tõttu vältimatu ja antud sundseisus kulude tegemine ei ole otseselt pesumaja süü aga on jäänud pesumaja kanda.

Pesumaja Rea on pakkunud antud teenust aastast 1992 ja oleme veendunud, et rasketel aegadel on oluline koostöö ja on lubamatu ärihuvides alt vedada abivajajaid (hooldekodud, haiglad, haiguskoldega asutused). Meie majas on kindlaks tehtud koroonaviirusega pesud neljast asutusest (Tabivere hooldekodu, Võisiku hooldekodu, Mulgi Häärber, Raatuse Ühiselamu). Koostöös klientidega, tehes ise suuri kulutusi kogu teenindamise protsessis ja jagades enda kogemusi ning kehtestades õigeid ettevaatusabinõusid suudame aidata nakatusjuhtudega ettevõtetele tagada uue puhta ja steriilse pesu tagastamisega. Selle tulemusel on üks hooldekodu (Mulgi Häärber, Viljandimaal) juba kuulutatud Covid19 nakkusest puhtaks.