Taas üks suitsiid panganduse ladvikus. USA portaal loob paralleele Aivar Rehe juhtumiga

Esiteks on kaks panka, millest jutt käib, omavahel seotud. Üks aitas teisel läbi viia kahtlaseid tehinguid, mille uurijad on sidunud rahapesuga. Teine huvitav seos on, et need kaks panka on seotud kahe väga olulise riigipeaga. Danske Banki seostatakse Venemaa rahapesuga, mille niidid viivad ka väga lähedale Vladimir Putinile. Teine pank, Deutsche Bank, on peamine Donald Trumpile laenude andja. Mõnesid neist laenudest on peetud tavapäratuteks.

Los Angeles Magazine annab teada, et Thomas Bowers on sooritanud 19. novembril enesetapu poomise teel oma Malibu kodus.

Bowers (55) on olnud muuseas ka Deutsche Banki Ameerika varahaldusdivisjoni juht. See tähendab, et ta oli Trumpi privaatpanganduse halduri ülemus. Väidetavalt kirjutas ta alla ka mõnedele laenudokumentidele, just neile, mida peetakse ebatavalisteks.

Deutsche Bank on Trumpi tõttu palju uudisveergudel olnud. Nad on väidetavalt USA presidendile või temaga seotud ettevõtetele laenanud 2 miljardit dollarit. Seda kahe aastakümne vältel. Kui teised pangad ei olnud nõus andma.

Pank on topeltsurve all. Ühest küljest uuritakse Trumpile laenamist, teisest küljest aga nende vahendaja rolli Danske Banki Eesti haru kahtlastes tehingutes. Need uuringud on pooleli USAs.

Samal päeval, kui Saksamaa politsei marssis sisse Deutsche Banki peakontorisse Frankfurdis ja võttid kaasa dokumente, leidis Eesti politsei Aivar Rehe surnukeha. Loos on öeldud, et Rehe oli endine Danske Banki Eesti haru juht.