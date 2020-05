Taas üks suurkoondamine. Legendaarne Tallinna majutusasutus koondab kolmandiku töötajatest

Original Sokos Hotel Viru tegevdirektor Klaus Ek toob koondamiste põhjusena välja tänase erandliku majandusolukorra.

"Koroonaepideemia tõttu on hotelli müük alates märtsi keskpaigast olnud tavapärasest 99% väiksem," kinnitab Ek.

Ta lisab, et Eesti riik on tegutsenud kiiresti ja võimaldanud Viru hotellile toetust palkade maksmiseks aprillis ja mais, mis on olnud oluliseks abiks ettevõtte finantsolukorra leevendamisel. Kahjuks pole aga riigi rahalist tuge hotellidele üüride ja muude püsikulude katmiseks. EAS-i turismitoetust saavad taotleda mikro- ja väikeettevõtted. Kuid mitte keskmise suurusega ja suured ettevõtted, millede hulka ka Original Sokos Hotel Viru opereeriv AS Sokotel kuulub.

"Praeguste prognooside kohaselt ei taastu reisimine lühikeses ja keskpikas perspektiivis endistes mahtudes. Kuid pikemas perspektiivis oleme aktiivselt läbi rääkimas meie hotelliketi laienemise osas Eestis," selgitab Ek.

Kuigi reisimine Soomest muutub tõenäoliselt vabaks juuni keskpaigast, prognoosib Viru hotell tänavuse aasta lõpuks 40 - 60 %-list müügikäibe vähenemist. Ühtlasi tähendab see hotellile tänavu mitme miljoni euroga kahjumisse jäämist.

"Kahjuks peame tegema valusaid otsuseid, mis mõjutavad meie töötajaid. Konsulteerime ametiühingutega kollektiivse koondamise osas ning alates 1.juulist 2020 koondame hinnanguliselt umbes kolmandiku töötajatest. See on väga raske otsus ettevõttele, kuid veelgi raskem löök konkreetsetele koondatavatele töötajatele. Minul ja kogu hotelli juhtkonnal on väga kahju, et peame sellise otsuse tegama, kuid muud võimalust pole. Mõistame täielikult, et koondamine on nii majanduslikust kui hingelisest vaatest väga keeruline otsus," ütleb Ek.

Kollektiivse koondamise läbirääkimised Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametühinguga kestavad 2 nädalat. Seejärel teavitab AS Sokotel kollektiivsest koondamisest Töötukassat. Ning 30 kalendripäeva möödudes ehk juuni lõpus saavad koondatavad töötajad kätte koondamisteated.

AS Sokoteli töötajate arv oli viimati 222 inimest.