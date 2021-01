Taas verevahetus. Eesti Postis vahetuvad juhatuse liikmed

Seoses äride liitmisega otsustas nõukogu juhatusest tagasi kutsuda senise Eesti postiäri juhi Kaida Kauleri ja Baltikumi pakiäri juhi Andre Veskimeistri.

„Andre ja Kaida kutsuti Eesti Posti juhtima vastavalt pakiäri ja postiäri ning nad mõlemad on teinud ära muljetavaldava töö," ütles Eesti Posti nõukogu esimees Sten Soosaar. „Kaida juhtimisel on paranenud universaalse postiteenuse osutamine, automatiseerimiseks on kasutusele võetud reklaamikomplekteerimismasin ning stardijoonele jõudnud postiautomaatide pilootprojekt. Samuti väärib tunnustust töö perioodika kojukande läbirääkimistel, kus konflikti asemel on asutud otsima koostööd. Andre omakorda on ehitanud üles pakiäri lipulaeva, kus Omniva pakiautomaadid on saanud meie igapäevase elu osaks mitte ainult Eestis, vaid terves Baltikumis, kus Omniva on kujunenud üheks kõige kiiremini kasvavaks kaubamärgiks."

Nüüd ongi Soosaare sõnul aeg astuda ettevõtte arengus uus samm ning panna kaks ärivaldkonda kokku, sest logistikaäri võti on konsolideerumises, mitte eraldumises.

„Nõukogu soov on ehitada üles jätkusuutlik ja kliendikeskne ettevõte, mis pakub meile kõigile lihtsat ja kvaliteetset teenust mõistliku tasu eest," ütles Soosaar. "Me näeme postivõrku ühtse tervikuna, kus postipakile postkontorisse järgi minnes saaks järjekorrale sattudes paki paari nupuvajutusega näiteks lähedalasuvasse automaati suunata, kuhu sellele hiljem järele minna. Postiteenus ei peaks sõltuma sellest, millises formaadis on saadetis lähetatud ning peame püüdlema ühtsema kliendikogemuse poole."

AS Eesti Post juhatuse liikmena jätkavad Charlie Viikberg ja uue liikmena senine Eesti pakiäri juht Kristi Unt. Nõukogu on alustanud ka kolmanda juhatuse liikme otsingut.

„Juhatuse roll on kahtlemata väga oluline, kuid ettevõtet juhitakse siiski laiema meeskonnaga, kogu juhtkonna koostöös," ütles Soosaar. „Uues organisatsioonis tahame edendada koostööd üle Baltikumi ning suurendada kogu juhtkonna rolli ettevõtte edu kujundamisel."

Omniva kaubamärki kasutava kontserni põhitegevusala on posti-, logistika- ja infologistikateenuste osutamine ning e-arvete käitlemine. Lisaks emaettevõttele AS Eesti Post kuuluvad kontserni tütar- ja sidusettevõtted. SIA Omniva ja UAB Omniva LT, mis osutavad pakiautomaadi- ja kullerteenust Läti ja Leedu turul. AS-i Maksekeskus tegevusala on makselahenduste pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Baltikumis. Post11 pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kaupade kättetoimetamiseks üle kogu maailma ning Finbite OÜ fintech teenuseid Baltikumis.