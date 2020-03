Taastuvenergia koda: riigi raha põlevkiviõli tootmisesse investeerimine on vastutustundetu

Majandust raputav koroonakriis on sellisel kujul pretsedenditu ning hetkel veel prognoosimatute tagajärgedega. Ajal, mil enamikes arenenud riikides on viirusega diagnoositute arv veel eksponentsiaalselt kasvamas, pole võimalik täiel kindlusel prognoosida, millal ja millises seisus maailma majandus kriisist väljub. On selge, et kõigutamata ei jää ka energeetikasektor.

Põlevkiviõli strateegiline nõrkus turul

Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) juhi Fatih Biroli märtsi alguses lausutud sõnade kohaselt on hetkel enim löögi all just transpordiks kasutatavate kütuste nõudlus - inimeste ja kaupade liikumine on järsult vähenenud. Seejuures tasub silmas pidada, et põlevkiviõli kasutatakse segamiskomponendina just transpordikütustes, mida kasutavad maailmamerel seilavad laevad.

Tootmise omahinna ning toote füüsikaliste omaduste tõttu on põlevkiviõli võrreldes teiste naftasaadustega ebamugavas positsioonis - hinna kõikudes ja nõudluse vähenedes on põlevkiviõli esimene, mis turul konkureerida ei suuda.

Oma pitseri sellele vajutab fossiilkütuste globaalsele nõudlusele ka lähikümnendil süvenev transpordisektori elektrifitseerimine ning gaasiliste kütuste kasutuselevõtt sh laevanduses. Samuti on pea ennustamatu, millal kriisieelne nõudlus taastub ning kuivõrd mõjutab seda paratamatu kaugtöö žanri viljelemine - ajutised lahendused on pahatihti kõige püsivamad!

Investeering on vastuolus pikaajaliste eesmärkidega

Valitsus toetas möödunud aasta oktoobris Euroopa Liidu eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne majandus, saades selle võimalikkusest Eestis ka kinnitust SEI Tallinna keskuse poolt koostatud analüüsist. Kliimaneutraalsus pole pelgalt möödunud aasta populaarne teemaviide, vaid teadlaskonna kollektiivne siht pöördumatu ning pretsedenditu keskkonnamõju minimeerimiseks.

Kui valitsus eelnevast hoolimata fossiilkütustesse raha paigutamist jätkab, on see selge märk sellest, et kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgist ja vajadusest pole tegelikult seni sisuliselt aru saadud.

Silmamoondusena toimib ka väide nagu vähendaks õli utmine kasvuhoonegaaside heidet. Tõsi, riigi statistikas see tõesti nõnda kajastuks, kuid põlevkiviõli mootorikütusena põletades vallandub globaalselt rohkem kasvuhoonegaase kui sama koguse põlevkivi elektriks põletades.

Majandussurutise leevendamiseks tuleb investeerida targalt

Riigil on hoovad majanduse ergutamiseks kehval ajal investeeringute suunamise ja soodsa investeerimiskeskkonna loomise kujul. Raha paigutamise kriteeriumiteks peab seejuures olema nii lühiajaline leevendus kui ka pikaajaline kasu.