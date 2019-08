Taavi Aas Eesti Energiast: nüüd on selge, et koondatavaid ei saa olema rohkem kui 350

„Kui kevadel olid hirmutavad teated kondamistest Ida-Virumaal enam kui tuhandest töötajast, siis nüüd on selge, et koondatavaid ei saa olema rohkem kui 350,” ütles minister.

Aasa sõnul algas kohtumine Eesti Energia juhtkonnaga kolmapäeva hommikul ja selle kohtumise järgselt kohtuti ametiühingu esindajatega..

„Eesti Energia puhul kordasime üle riigi ootuse, et nende valmisolek energiatootmiseks oleks vähemalt Eesti keskmise energiatarbimise ulatuses. See on ääretult oluline energiajulgeoleku koha pealt,” rääkis Aas. „ See tähendab, et Eesti Energia hoiab töös või valmiduses vähemalt kaht katelt, lisaks kolmele katlale, kus on võimalik kasutada hakkepuitu.”

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter rääkis Ärilehele, et sai valitsuse poolt ettevõttele pandud ülesandest aru ning asub seda ellu viima.

"Omaniku ootust teades on ettevõttel selgem raamistik oma tegevust planeerida,” selgitas Sutter. „Kohtumisel ministritega sõnastati selgesõnaliselt elektritootmisvõimekuse säilitamise vajadus. Meil tuleb tagada ligi 1000 MW tootmisvõimsust, mis vastaks Eesti keskmisele elektritarbimisele. See on selge sõnum, mida saame turuprognooside kõrval aluseks võtta enda tootmisplaanide koostamisel. Sellest tulenevalt selgub ka vajalik personali arv.”