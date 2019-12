Taavi Aas: Eesti on isejuhtivate autode arengus Euroopale eeskujuks

Ministri sõnul on Eestile oluline isejuhtivate sõidukite kasutuselevõttu toetava keskkonna terviklik väljaarendamine ning digitaalse veoseteabe kasutamine kogu logistikaahela ulatuses Euroopa Liidus. „Isejuhtivad masinad on juba täna Eestis reaalsus, Tallinnas tehisintellektil põhinev isesõitev buss on sooritanud liikluseksami ja liigub tänaval tavaliikluses," sõnas Aas.

Lisaks jõudsid ministrid kokkuleppele Euroopa Liidu rongireisijate õigustes ja kohustustes, millega peavad raudtee-ettevõtted tagama personali olemasolu, kes suudavad anda erivajadusega ja piiratud liikumisvõimega reisijatele asjakohast abi. Samuti parandab kokkulepe erivajadusega ning piiratud liikumisvõimega isikute juurdepääsu transpordialasele teabele.

Ministrid arutasid ka üleeuroopalise transpordivõrgustiku väljaarendamise lihtsustamise, lennuliikluse õhuruumi ummikute vältimise ja kellakeeramise üle. Lisaks kuulati järgmise Euroopa Liidu eesistuja Horvaatia tööprogrammi. Arutati ka seni kehtiva teemaksude korra muutmist, kuid ühisele otsusele ei jõutud ning arutelu jätkub ekspertide tasemel.

Minister Taavi Aas kohtus lisaks Brüsselis uue transpordivoliniku Adina Văleani, Bulgaaria ministri Rossen Jeliazkovi ja Läti transpordiminister Tālis Linkaitsisega.