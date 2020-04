Taavi Aas ei taha Air Balticut toetada: nende suured lennukid teevad Tallinna lendude taaskäivitamise keeruliseks

Tänane Ärileht kirjutas, et meie valitsus flirdib mõttega ulatada abikäsi Nordica asemel hoopis Air Balticule.

Aas lausus, et on seisukohal, et Eesti riik peaks toetama oma lennundusettevõtteid. „Eesti maksumaksja rahaga peaks toetama Eesti ettevõtteid,“ lausus Aas. Aas lausus, et sellele arvamusele lisaks on ka majanduslik, õigemini isegi tehniline põhjus, miks ei ole mõtet Air Balticut toetada.

„Air Baltic on oma väiksematest lennukitest loobumas ja päris keeruline saab olema Eestis lendude käivitamine suurte lennukitega,“ lausus Aas. „Meie väikesed lennukid on oluliselt sobivamad,“ ütles Aas.