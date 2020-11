Taavi Aas kinnitas Nordica 2019. aasta aruande, kahjum oli neli miljonit. Urva: palju on küsimusi, millele puuduvad veel vastused

Riik katab aktsionärina kahjumi sisse makstud ülekursi arvelt. Selle jääk oli 2019. aasta lõpus 25,4 miljonit eurot.

Nõukogu aruandes seisab, et ettevõte on alustanud analüüsi äriühingu tütarettevõtete Regional Jet OÜ ja Nordic Aviation Advisory OÜ ning Transpordi Varahaldus OÜ ühendamiseks ühisesse kontserni. Analüüs hõlmab nii kontserni asutamise formaalseid nõudeid kui ka ettevõtete ülemineku riskide analüüsi ning kontserni tegutsemise äriplaani koostamist.

“Majandusaasta jooksul tehti mitmeid raskeid otsuseid. Üheks selliseks oli liinilendude peatamine Tallinnast seoses tiheda konkurentsiga ning lennumahtude ülepakkumisega. Samal ajal oleme suutnud suurendada kasumlikku allhanketegevust tütarfirma Regional Jet OÜ all,” kirjutas aastaaruandes ettevõtte juhatuse liige Erki Urva. “Seetõttu võtsime vastu otsuse suurendada allhanketegevust ning vähendada kahjumlikuks muutunud liinilendude teenindamise Tallinnast. Küll aga usume ja loodame, et kui vajadus selleks tekib, oleme me Eesti inimeste jaoks olemas ning taastame liinilennud ka oma kodubaasist Tallinnast.”

“2020. aasta keeruline algus on olnud raske kogu meie rahvale nii siin Eestis kui ka üle kogu maailma, sest praegune globaalne kriis on vähemal või suuremal määral puudutanud meid kõiki,” märkis ta. “Palju on küsimusi, millele puuduvad veel vastused ja ebakindlus tuleviku ees hirmutab ka tugevamaid. Kuid lootus püsib ja annab jõudu edasi minna.”