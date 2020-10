Mis puutub Turismifirmade Liidu kohtuähvardusse, siis minister Taavi Aasa kinnitusel kohtutakse organisatsiooni esindajatega ja püütakse olukorda lahendada. "Kahtlemata suhtleme, aga see, kas keegi pöördub kohtusse või ei pöördu - Eesti on õigusriik. Kui keegi tunneb, et tema õigusi riivatud, siis on õigus kohtusse pöörduda olemas."