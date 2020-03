Taavi Aas koroonakriisi lahendamisest: näen kõige kiiremat võimalust lisaraha suunamisel ehitusse

Kuidas on plaanis teada saada, millised sektorid on täna kõige enam hädas?

Oleme võtnud ühendust kümnete liitude ja ettevõtetega, et kaardistada murekohad. Täna teame, et kõige kriitilisem on turismisektoril, sh hotellidel. Järjest keerulisemaks läheb olukord transpordis, viitega jõuavad probleemid tööstusesse ja teenindusse. Sisuliselt puudutab olukord kogu ettevõtlussektorit.

Millised võiksid olla riigipoolsed meetmed, et toetada ettevõtteid või lausa sektoreid (turism, ürituste korraldus, kultuur jne)?

Täna töö käib, et kaardistada kõige probleemsemad kohad ja vastavalt sellele teeb valitsus otsused leevendusmeetmeteks. On mitmeid võimalusi: maksusoodustused, investeeringute kiirendamine, töötuskindlustuse tingimuste leevendamine, riikliku krediidigarantii pakkumine jne. Ise näen kõige kiiremat võimalust lisaraha suunamisel ehitusse (kortermajade rekonstrueerimine, tee-ehitus), et suurendada riigi tellimust.

Kas on räägitud ka mingitest summadest või kohtadest, kust lisaraha saada võiks?

Summadest on vara rääkida. Lisaks eelarvele ja ELi toetustele on valitsusel võimalus ka laenu võtta, et surutisele tugevamini vastu seista. Ehk lähtuksime põhimõttest - laenata tuleb raskel ajal. Keerulisi asjaolusid arvestades ma ei peaks tabuks ka suuremat riigieelarve miinust kui seni. Olen seda ka varem öelnud ja kordan üle, et oluliste investeeringute tegemiseks peaks ELi eelarvereegleid tegema liberaalsemaks. Eriti riikidele nagu Eesti, kelle eelarvedistsipliin on siiani väga hea.

Kui palju on teada selle kohta, mida pangad teha plaanivad ja kuidas aitavad hädas olevaid ettevõtteid?