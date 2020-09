Taavi Aas Leedu ametivenna ootamatust sõnavõtust: ametlikke ettepanekuid ei ole Leedult tulnud

Aas ütleb, et kolme riigi parlamendid on juba 2017. aastal kokku leppinud Rail Balticu ühises arendamises. Eelnevalt loodi Balti riikide poolt 2014. aastal ühisettevõte RB Rail just selleks otstarbeks. Parlamendid oma otsuseid muutnud pole. Samuti on Euroopa Liidu toetuse saanud just kolme riigi ühisprojekt.

„Riikide vahelistel kohtumistel on ka kolme Balti riigi peaministrite tasemel lepitud kokku Rail Balticu elluviimise ümber korraldamine, et kesksed tegevused jääksid RB Raili ning riikide endi raudtee ja muude objektide projekteerimised ning ehitamised tuleksid kohalikesse RB Raili filiaalidesse. Ehk RB Eesti osa raudtee ja muude objektide ehitus oleks paremini Eesti kontrolli all, sama kehtiks ka Lätile ja Leedule, kes on sellise lähenemisega peaministrite tasemel nõustunud.

Mingeid muid kokkuleppeid hetkel sõlmitud pole ja ametlikke ettepanekuid pole Leedult tulnud," ütleb Aas.