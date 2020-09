Taavi Aas: Tallinnasse lendamise piirangud tuleb kiiresti maha võtta

Balti reisimull on rebenenud katki. Kas praegu on ikka mõistlik hoida kinni lennupiirangutest Tallinna lennujaamas? Need võiks ju maha võtta?

Selles kriisis tuleb kõiki piiranguid vaadata omas ajas. Me ei saa isegi rääkida esimesest või teisest lainest. Meil on kevadest saadik olnud 3-4 eri situatsiooni.

Kuna Balti mulli enam ei ole, siis need piirangud tuleks läbi vaadata. Tänased piirangud on oma aja ära elanud, nüüd tuleb otsustada, kas lasta lendamine täiesti vabaks või kehtestada mingid teised mõõdikud.

Millal otsus lendamine vabaks lasta tehakse? Või vähemalt piirangud leevendatakse?

Ma tahaks, et see tuleks võimalikult ruttu, sel nädalal me valitsuskabinetis kokkuleppele ei jõudnud, jätkame järgmisel nädalal.

Kes valitsuses piirangute kaotamise vastu on?

Ütleme nii, et vastu on konservatiivselt mõtlevad valituse liikmed, ma rohkem ei täpsustaks.

