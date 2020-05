Taavi Aas tõi kriisi tõttu uue taastuvenergia oksjoni plaanitust ettepoole

Aasa sõnul toodi konkursi teine voor plaanitust ettepoole, et energiasektorit keerulisel ajal ergutada. „See on signaal, et investeeringutega energiaturul saab edasi liikuda ja tootjad saavad investeeringule kindla rahavoo. Samas tagab avatud pakkumine tarbijatele võimalikult soodsa hinna,“ ütles Aas.

Minister lisas, et taastuvenergia vähempakkumise konkurss on kõige mõistlikum lahendus uute roheliste tootmisseadmete toomiseks turule. „Eelmisel korral osales 17 erinevat pakkujat ja pakkumiste hulk ületas mahtu kolmekordselt,“ sõnas Aas.

Konkurss on avatud uutele alla ühemegavatise elektrilise võimsusega taastuva energiaallika tootmisseadmetele, mis alustavad tootmist 1. septembril 2021. aastal.

Eelmise vähempakkumise võitjad kinnitab valitsus lähiajal. Võitjate pakkumise vahemik oli 58,39-69,2 eurot megavatt-tunni eest, mis koosneb keskmisest börsihinnast ja toetuse summast. Seega kui seni subsideerib tarbija taastuvelektrit hinnaga 53,7 eurot megavatt-tunni eest, siis uute tootmisüksustega langeb see 25 eurole.

Konkursi viib läbi süsteemihaldur Elering.