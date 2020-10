Küsimusele, kas valitsus plaanib turismirmasid toetada, et nad raske aja üle elaks, vastas Aas, et seda on juba tehtud, aga mingeid täiendavaid laene ega toetusi turismisektorile valitsus ei kavanda.

„Kõik kriisi üle ei ela – see on võimatu. Valitsus aga ei saa välja valida neid, kes selle üle elavad – see on samuti võimatu,“ põhjendas minister.

