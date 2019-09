Taavi Aas vastab teravalt Sõerdi kriitikale oluliste investeeringute edasilükkamise osas: kas sa tead, mis on tekkepõhine eelarve?

Lisaks oma seisukohtade väljendamisele eilses uudistesaates on Sõerdi väljaütlemisi täna teravalt ka sotsiaalmeedias kritiseerinud majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond), kes soovitab Reformierakonna poliitikul ja endisel rahandusministril lähtuda enda väljaütlemistes faktidest ning nende ainuõigest tõlgendamisest.

„Kas sa oled kursis, mis on tekkepõhine eelarve?” küsib Aas Sõerdilt ja selgitab, et tekkepõhise eelarve puhul tekivad kulud siis, kui kaup on kätte saadud või tööd ja teenused on aktiga vastu võetud. „Näiteks kui sa saad detsembrikuu eest palka 5. jaanuaril, siis tekkepõhiselt on see tööandja jaoks eelmise aasta kulu, mitte selle aasta kulu,” toob ta näite.

Ka ütleb Aas, et Sõerd peaks endise rahandusministrina tähelepanelikumalt tutvuda riigi eelarvestrateegiaga enne, kui alustatakse avalikkuses diskussiooni. „Vastupidiselt sinu väljaütlemistele ei ole linnahalli rekonstrueerimiseks kevadise riigi eelarvestrateegia järgi olnud planeeritud järgmiseks aastaks kulusid,” toob Aas välja. Tema sõnul on sellest lähtutud ka riigieelarve kokku panemisel.

„Kuna hetkel pole veel riigiabi luba, siis lükati projekti algus aastasse 2021 ja aastas 2022 olid vastavad kulud juba ka planeeritud. See ei tähenda, et linnahall ei saa korda ning me ei saa Tallinnasse maamärki positiivsemas valguses, kui ta seda praegu on. Raha pole kadunud, vaid on planeeritud kuluks õigesse ajajärku, mitte piltlikult öeldes eksitavaks kulureaks,” räägib Aas.

Ka ütleb majandus- ja taristuminister, et valitsus on ühtlasi selgelt aru saanud, et peab kaaluma paremate maanteede ehitamist ning sellepärast on Via Baltica projekt lükkunud ülejärgmisesse aastasse. „Peame seni planeeritud 2+1 maantee ümber projekteerima 2+2-ks,” selgitab Aas.

Kose-Mäo jätkub tekkepõhise graafiku järgi 15,6 miljonit ning juba järgneva kahe aastaga on kuluridades kokku üle 50 miljoni euro. „Sarnane olukord on ka Tallinna ringtee ehituse teise etapiga. Sel aastal on planeeritud 6,4 miljonit ning järgmisel kahel juba 8,5 ja 7,5 miljonit. Ehk märgime kulud aastasse, kui need päriselt tekivad,” ütleb majandus- ja taristuminister.

Tekkepõhine eelarve näitab tehinguid toimumise perioodil

Ka selgitab Keskerakonna minister, et tekkepõhise eelarvestamise puhul kajastatakse kõiki majandustehinguid nende toimumise perioodis, sõltumata sellest, millal tehingu eest arveldatakse. „See tähendab, et tekkepõhine arvestus ei sõltu laekumistest ja väljamaksetest,” rõhutab Aas.

Minister lubab, et on valmis konstruktiivse avaliku arutelu huvides Reformierakonna saadikule vajadusel ka selgitama majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi plaane ning mida iga number täpsemalt tähendab.

Valitsus kiitis teisipäeval heaks 2020. aasta riigieelarve eelnõu, mille kulude maht on 11,6 ning tulude maht 11,8 miljardit eurot. Võrreldes tänavuse aastaga kasvavad kulutused ligikaudu 240 miljonit eurot ja tulud 760 miljonit eurot.