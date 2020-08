Taavi Aasa arvates peaks Eesti kaaluma värske Euroopa Liidu otsuse tõttu kohtusse minekut

Liikuvuspaketiga muutuvad sõidukijuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuded, autoveo-ettevõtjana tegutsemine ja rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu reeglid ning kehtestatakse normid sõidukijuhtide lähetamise kohta rahvusvahelistel vedudel.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul peab nüüd tõsiselt kaaluma koos teiste liikmesriikidega kohtutee ette võtmist. „Olenemata meie ja kaheksa teise riigi pingutustest, võeti liikuvuspakett vastu kujul, mis läheb vastuollu Euroopa siseturu põhimõtetega ja on enda loomult protektsionism. Paraku on selle paketiga meie autoveo-ettevõtjatel tulevikus keerulisem Euroopas konkureerida. Vastuvõetud pakett on ka meie kliimaeesmärke silmas pidades täiesti arusaamatu. Poola ja mitmed teised riigid on juba varasemalt lubanud võtta ette kohtutee, nüüd peame ka meie neid võimalusi valitsuses arutama," sõnas Aas.

Eile avaldatud Liikuvuspakett jõustub selle aasta 21. augustil, kuid paljud muudatused kohalduvad kaugemas tulevikus. Alates 21. augustist hakkavad kehtima sõidukijuhtide sõidu- ja puhkeaja reeglite muudatused. Veoettevõtted peavad edaspidi tagama, et rahvusvahelisi vedusid tegevad juhid saavad regulaarselt, vähemalt iga nelja nädala tagant, veeta puhkeperioode kodus või ettevõtte liikmesriigi tugipunktis.

Konkreetsemaks muutub ka regulaarse iganädalase puhkeaja kabiinis kasutamise keeld ja lisandub veoettevõttele kohustus tasuda sõidukijuhi majutuskulud. Eritingimustel on lubatud parvlaeva või rongiga veetava sõidukijuhil katkestada ka iganädalast puhkeaega. Ühtlasi täpsustuvad maanteetranspordis kaasnevate erakorraliste tõrgete korral käitumisreegleid, millega muudetakse rahvusvaheliselt veolt koju naasva autojuhi sõiduaja arvestust paindlikumaks.

Sõidumeeriku kasutamist ja selle tehnilist arengut puudutavad muudatused jõustuvad üleminekuperioodidega. Näiteks, alates 31.12.2024 suureneb teedel teostatava järelevalve käigus kontrollitava perioodi pikkus 28-lt päevalt 56-le. Viie aasta jooksul on etapiline üleminek (sh analoog- ja „SMART 1" sõidumeerikute kohustuslik väljavahetamine) uue põlvkonna sõidumeerikule „SMART 2". Sõidumeerikus riigipiiri ületuste fikseerimise kohustus hakkab kehtima poolteist aastat pärast liikuvuspaketi jõustumisest.