Taavi Kotka hakkas koos töötajatega ühiselt investeerima. Kuhu on raha juba pandud?

Ajavahemikus 2013-2017 Eesti esimese IT-asekantslerina töötanud Taavi Kotka on ka aktiivne ingelinvestor, kes on investeerinud pikalt sõpradega. Alates eelmisest sügisest investeerib ta ka kooos töötajatega – et pakkuda neile ligipääsu investeeringutele, millele igaüks ligi ei pääse.

Seda tehakse mullu sügisel asutatud Proud Investi kaudu. „Mõnes mõttes on see meie ühine püüe kasvatada seda vara, mis meil on,” räägib ta. Koos töötajatega on Kotka investeerinud juba näiteks idufirmadesse Veriff ja Salv ning tasakaalustanud portfelli LHV võlakirjadega.

Kuu aega tagasi liitus ta ka Ränioru riskikapitalifirma Pronomos Capital nõukoguga. „See on Peter Thieli uus fond ja on päris suur au, et mind selle nõuandvasse kogusse kutsuti,” ütleb Kotka. Fond, mille asutaja on Milton Friedmani pojapoeg Patri Friedman, keskendub tulevikuühiskonna lahendustele.

„USA-ga või mis tahes teise riigiga võrreldes oleme oma digiühiskonna ja e-residentsusega tulevikku näinud. Nad tahavadki teada, kuidas luua uusi linnu täiesti uutel alustel. Pronomos vaatabki, milline on see tulevikulinn, -riik ja -inimene ning kus ta tegutseb,” selgitab Kotka, kes on ka ise fondi investeerinud.

„Ma üldjuhul investeerin meeskonda, mind ei huvitagi nii väga see, kas sul on praegu see toode või teenus valmis. Pigem vaatan, kas inimestel on potentsiaali see valmis teha,” põhjendab Eesti esimene IT-juht.