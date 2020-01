Taavi Kotka: lahmimisest ja populismist saab mõistlik eestlane aru, aga teadmatus tuleviku ees on kõige häirivam

„Mulle meeldivad kreisid ideed. Sellist lahendust ei ole varem katsetatud, et võtame maksutulust mingi osa ja ütleme, et see on tulubaas,” sõnab Taavi Kotka (40) sombusel ja tuulisel pärastlõunal Viimsi kontoris. Ta räägib hiljutisest ideest viia tema enda viis aastat tagasi käivitatud e-residentsuse programm börsile.

Eesti esimese IT-juhi, nüüdse e-residentsuse programmi nõukogu esimehe sõnul on ettepanek hästi vastu võetud ja paljud on näidanud üles huvi, et aidata ideed konkreetsemaks arendada. „Ideed võib igaüks välja mõelda, küsimus on selles, kuidas see teoks teha. Ega e-residentsusega oli samamoodi – kihvt idee, aga teeme ta siis reaalsuseks,” märgib Kotka. Toona kulus selleks üheksa kuud.

Ta ei hakka ennustama, kui kaua võiks selle idee teostamine võtta. Kõige keerulisem on kokku leppida, mis on e-residentsuse tulu. „Minu arvates see, mida nad praegu arvestavad, on liiga kitsas,” ütleb Kotka. Ta toob näiteks, et kui e-resident on Eestis ettevõtte asutanud, aga pole juhatuse liige, siis selle ettevõtte tulu ei arvestata e-residentsuse programmi tuluks.