Taavi Kotka suhtlusest maailma ühe rikkaima inimesega: räägime umbes korra kvartalis

Vaatame teie teist ettevõtet, mis on seotud Mukesh Ambaniga, kes...

... on ka e-resident...

Ühtlasti üks maailma rikkamaid inimesi ja India rikkaim.

Aasia kõige rikkam.

Kui Urve Palo käis ministrina talle e-residentsuse tunnistust Mumbaisse kätte viimas, siis olite teie tal veel asekantslerina kaasas.

Ei olnud. Mina olin sel ajal juba Jios tööl.

Kui nii, siis peab olema eksinud ajaleht, mille infole ma tuginen. 2018 asutasite Ambaniga ühise ettevõtte. Siingi võib tekkida huvide konflikti küsimus. Mida te õieti koos teete?

Ilma e-residentsuseta ei oleks Ambani Eestisse ettevõtet teinud. Ettevõte on suhteliselt tilluke, umbes pool miljonit eurot on käive. Jio roll on tõlkida Ambani jaoks infoühiskonna muutusi. Nt mis juhtub, kui kõik inimesed hakkavad kasutama digiallkirja. Indias on juba kümme aastat olemas ID-kaart, on isikukood, aga ei ole digiallkiri pole lendu läinud.

Mida te ikkagi konkreetselt tema heaks teete?

Me töötame talle välja teadmust, mismoodi ühiskond muutub, ja juhendame tema meeskondi, kuidas arendada konkreetseid tooteid.

Selle saate eel pidasite kõnesid Indiaga, viimati Ambaniga?

Ei, ma suhtlesin ta meeskonnaga.

Olete viidanud, et Ambani on halastamatu inimene.

Ta on väga südamlik inimene. Aga tal on selline kuulsus Indias. Oma äri üles ehitades sööd ikka nõrgemaid välja, teed julgeid, enesekindlaid investeeringuid, mis viivad tihti konkurente pankrotti.

Kui tihti te temaga suhtlete?

Umbes korra kvartalis.

Pigem online või silmast silma?

Tavaliselt saadab üks meist meili, et peaks kokku saama, ja siis tõmmatakse kõne püsti. Tema taga on väga tugev meeskond. Olen alati imestanud, kuidas ta suudab kõigile e-kirjadele vastata.

