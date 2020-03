Taavi Laur: pangad peaksid laenupuhkust pakkuma koostöös, et jõupositsiooni ära kasutamist vältida

Me oleme eriolukorras olnud veel lühikest aega, kuid teadmatus suurendab ebakindlust nii ettevõtjates kui ka töötajates. Hirmul on suured silmad, aga ilmselt tajuvad kõik, et ilma majanduslike kahjudeta me sellest välja ei tule. Kui suured need kahjud saavad olema, saame aimu, kui lõppeb eriolukord ja saame selgeks, milline saab olema uus normaalsus.

Ettevõtluses on toimunud nädala jooksul suured muutused – üle on mindud kriisijuhtimisele, mis lähtub eelmise kriisi õppetunnist, et tegutseda tuleb nüüd ja kohe. Investeeringud on külmutatud, hankijatele maksed on pidurdatud ja klientide laekumisi püütakse varem kätte saada. Kõik kulud, sh tööjõukulud, on ümbervaatamisel ning koondamisel.

Pangad ei jõua jooksvate projektidega tegeleda, sest lauad on täitunud laenupuhkuste taotlusega, mis arusaadavalt tuleb samuti klientide eelmise kriisi kogemustest ja need olid nii mõnelegi valusad. Leevendamaks võimalikku valu, on surve riigiabile ja otsetoetustele ettevõtjate poolt suur.