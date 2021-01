Taavi Rõivas asus Eesti tehnoloogiaettevõtte nõukogu esimeheks

"Auve Techi ambitsioon on toota maailma parimaid viimase miili autonoomseid sõidukeid," ütles ettevõtte asutaja Väino Kaldoja: "Oleme liikunud pikkade sammudega TalTechiga koostöös loodud esimesest prototüübist tootmisküpse ja tänavalegaalse sõidukini ning soovime arengut veelgi kiirendada." Kaldoja sõnul on Rõivas just õige inimene toetama ettevõtte rahvusvahelisi ambitsioone.

"See, et suur osa transpordist muutub tulevikus autonoomseks, on täiesti kindel," ütles Rõivas: "Auve Tech visioon on näidata maailmale, et see tulevik jõuab kätte varem, kui me arvatagi oskame. Just maailma muutvate trendide õigeaegne äratundmine on Eesti riigile ja ettevõtetele sageli edu toonud."