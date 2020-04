Taavi Rõivas: Bolt on Eestis oluline tööandja, ministri vimma tõttu ei tohiks jätta taotlust läbi vaatamata

Rõivas toonitas, et toetuse andmise otsustes ei peaks olema kohta isiklikel vaadetel.

See, et kas ministritel või komisjoni esimeestel on mingi vimm, kas idufirmade suhtes laiemalt või konkreetse ettevõtte vastu, see küll ei tohiks saada mingil juhul takistuseks, et kaaluda kellegi taotlust. Vastasel juhul oleks tegu ikka väga väiklasse käitumisega,“ märkis Rõivas.

Küsimuse peale, kas toetuste avalikustamise ettepaneku maha hääletamine võib kaasa tuua nende hämara jagamise, lausus Rõivas, et küsitavatel olukordadel ei tohiks lasta tekkida.

„Riigikogu poolt ette antud suunist ei soovitud, et seda teha avalikult ja läbipaistvalt. See automaatselt ei tähenda, et valitsus teeb seda hämaralt. Aga pole ka mingit garantiid, et ei tehta hämaralt, sest mingil põhjusel läbipaistvust ei soovitud.“

„See on aga põhiküsimus, sest kuna otsuseid tuleb teha kiiremini, siis paneb see tavapärasest suurema vastutuse, et otsuste kriteeriumid ja loogika oleksid läbipaistvad. Muidu on väga paljudel küsitavatel olukordadel võimalik tekkida ja me ei tahaks isegi kahtlusi, et kriisi on võimalik kuidagi kuritarvitada,“ leidis Rõivas.

