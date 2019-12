TABEL | Eesti ülevõtmistehingutes domineeris tänavu pangandus. Mida toob aasta uus?

End sissetöötanud kaubanduskeskustes on vähe vakantsi, pigem laiendatakse, et rentnikele oleks pinda pakkuda. Kuna aga meil on aastaid olnud seitsme protsendi kanti palgatõus, siis on see raha muidugi leidnud tee kaubanduskeskustesse, mistõttu nende probleemid on edasi lükkunud.

Energeetika ja infrastruktuur on jätkuvalt kuum teema ja ka Eesti IT ja finantstehnoloogia ettevõtted pakuvad huvi. Infrastruktuuri osas jahib suur raha vähest pakkumist, kuna objekte on vähe. See valdkond on küll tugevalt reguleeritud hinnakujundusega, kuid konkurents on madal, mistõttu ka madal kindel tootlus tundub hea, eriti oludes, kus finantseeringut saab rahaga, kus intressinumbri ees on miinusmärk. Madala intressi juures on infrastruktuur praktiliselt garanteeritud tootlusega rahapaigutus. Selline tootlus sobib pensionifondidele, kuna seisev raha ei toodaks neile midagi. Pensionifondidele tuleb raha kogu aeg peale, mistõttu on neil nagu investeerimissund.

Jätkuvalt on õhus tehingute põhjusena põlvkondade vahetus. Kuna Eestis alustasid paljud ettevõtjad 25-30 aastat tagasi, siis mingi hetk peaks tulema varade üleandmine lastele, müük või pärandamine ja müük, kui lapsed ei soovi äriga tegeleda.

„See on juba õhus olnud kümmekond aastat, kuid et see nüüd lähiajal toimuma hakkaks, selles ei saa kindel olla,“ lausus Papp, kes märkis, et Hans H. Luige vettinud mäkrade võrdluse toomisest hakkab saama kümme aastat, aga massiliselt põlvkondade vahetusest pole tehinguid seni veel tulnud.