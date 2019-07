Taevas Mercedes-Benzi tootja kohal muutub üha süngemaks: ettevõte hoiatas, et kasum jääb oodatust väiksemaks

Vaatamata sellele, et alles 23. juunil andis firma kasumihoiatuse, teatas Daimler nüüd, et selgunud on uus info, mille tulemusena jäävad teise kvartali tulud turu ootustele oluliselt alla.

Daimler teatas, et teise kvartali kahjum on 1,6 miljardit eurot. Mullu samal ajal teenis ettevõte maksueelset kasumit 2,6 miljardit eurot. Briti majandusleht kirjutab, et tänane kasumihoiatus on viimane märk Saksamaa autotööstuse raskustest.

Daimler teatas, et pärast 23. juunit on nad hinnanud kohtuasjade võimalikke finantsriske ning leidnud, et kulud suurenevad umbes 1,6 miljardi euro võrra. Lisaks leiti uut infot Jaapani Takata toodetud vigaste turvapatjade kohta.

Kasumihoiatus kukutas Daimleri aktsiat täna hommikul Frankfurdi börsil 3%. Ka teiste autotootjate aktsiad olid surve all ning Stoxx 600 auto indeks langes 1,4%.