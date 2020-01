Tagasilöök Martin Helme plaanile? Rahapesuskandaali sattunud Danske võib USA hiigeltrahvidest pääseda

Ka tõi Eesti minister toona korraldatud pressikonverentsil mitu näidet, kui suureks võivad trahvid selliste juhtumite puhul küündida. 2016. aastal sai pärast USA ja Hollandi ühisuurimist altkäemaksu andmise eest karistada Hollandis registreeritud Vene taustaga telekomiettevõte VimpelCom. Umbes 800 miljoni dollarine trahv jagunes USA ja Hollandi vahel pooleks.

Suur Brasiilia ehitusfirma Odebrecht hankis Ladina-Ameerikas lepinguid tohutute altkäemaksudega. Ühisuurimise tulemusel nõustus Odebrecht maksma 2,6 miljardi dollari suuruse trahvi, millest 80% sai Brasiilia, 10% USA ja 10% Šveitsi võimud, kes aitasid uurimisele kaasa.

„Selles kaasuses, kus sa oled kõige suurem kannataja ja sinu käes on võimalus uurimisele kõige rohkem kaasa aidata, tehakse ära trahvid ja kui sina sellest midagi ei saa, siis sa oled ikka täitsa loll,” avaldas Helme sügisel veendumust.

USA juurdluste kohta vähe infot

Kuigi parasjagu on käimas kriminaaluurimised nii Taanis kui Eestis, on panga aktsionärid märksa enam mures võimalike trahvisummade pärast, mis võivad Dansket ohustada just USA-st, kes on seni nõudnud rahapesureeglite ja sanktsioonide rikkumiste eest pankadelt välja miljarditesse dollaritesse küündivaid trahvisummasid.

Praegu on Danske panga suhtes juurdluse algatanud nii sealne justiitsministeerium kui ka sealne väärtpaberi- ja börsikomitee. Seni on väga vähe infot juurdluse sisu kohta avaldatud. Danske pank ise on vaid öelnud, et nad ei saa juurdluse sisu ja ulatust kommenteerida, USA justiitsministeerium ja väärtpaberi- ning börsikomitee ei soovi asja kommenteerida.

Maailma ühte suurimasse rahapesuskandaali sattunud Danske panga Eesti filiaalist käis ajavahemikus 2007-2015 kuni 200 miljardi euro väärtuses mitteresidentide raha. Taani suurpank on tunnistanud, et suur osa sellest on olnud kahtlast päritolu.