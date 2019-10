Tahad elada skandaalse ärimehe Henry Kallase korteris? Ta küsib selle eest 1500 eurot kuus

Merevaatega modernses korteris on avatud köök-söögituba-alutuba, kaks eraldi magamistuba, garderoob ja pesuruum. Korteris ei puudu ka kahe kraanikausiga vannituba, kus lisaks dušhile on ka nii suur vann kui ka aurusaun. Lisaks väikesele rõduosale on ka eraldi asuv väike terass.

Maaaluses soojas garaažis on koht kolmele autole. Maja on ehitatud 2011. aastal, seisab kinnisvara24.ee kuulutuses.

Kuulutust saab näha siit.