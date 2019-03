Tahvelarvutid vallutavad ärimaailma – lennukite manuaalidest restoranide kassaaparaatideni

Ajast, mil Steve Jobs esitles maailmale esimest tahvelarvutit ja Apple kuulutas välja lauaarvuti ajastu lõpu alguse, on iPad muutunud kodudes ja ettevõtetes asendamatuks seadmeks.

Juba praegu asendab iPad nii restoranide kassaaparaate kui lennukite manuaale. Sellest, kuidas ettevõtted optimeerivad protsesse ja miks on iPad nende muutuste lahutamatu osa, räägime Apple’i autoriseeritud edasimüüja ärimüükide juhi Mangirdas Šapranauskasega.

Ilmselt on tahvelarvuti paljudele pelgalt mugav interneti kasutamise, filmide või videote vaatamise seade. Kuid kas iPad võiks leida oma koha ka ärisektoris?

2010. aastal, kui iPad müügile jõudis, suhtusid ettevõtted sellesse kahtlevalt, kuna Steve Jobsi juhitava Apple'i fookus oli toodetel, mis võiksid meeldida tavakasutajatele. Kui ettevõtte juhtimise võttis üle Tim Cook, suunati tähelepanu ka ärisektorile ning arendati tooteid neile ja hakati tegema koostööd suurte ülemaailmsete ettevõtetega. Näiteks hakati koos IBM-iga looma rakendusi, mida saaksid kasutada erinevates sektorites töötavad ettevõtted, koos Microsoftiga aga arendati Office 365 paketti, mida on eriti mugav kasutada iPadis.

Ka ärimaailm märkas seda. Vaid neli aastat pärast iPadi esitlemist kasutas Apple’i tahvelarvutit juba 98% Fortune 500 ja 91% Global 500 nimekirjas olevatest ettevõtetest. Lisaks on see muutunud populaarseks õppevahendiks koolides ja ülikoolides üle maailma.

Mis põhjustel ettevõtted valivad töövahendiks tahvelarvuti? Millist kasu nad selles näevad, milliseid protsesse see tööriist lihtsustab?

Põhjuseid on palju, kuid üks peamisi on soov ümber kujundada äri või sisemisi protsesse. Ettevõtted tahavad protsesse teostada kiiremini, odavamalt, efektiivsemalt ja mugavamalt, näiteks üleminek paberprotsessidelt digitaalsetele, kui paberihunnikut asendab vaid üks tahvelarvuti. Palju erinevaid protsesse – telefonikõned, aruanded, teated, andmete trükkimine, andmete sisestamine – saab teha digitaalselt ühe vahendiga. Teine põhjus on töövahendite üldhind. Ettevõte hindab töövahendite erinevaid kriteeriume, nt soetamine, platvorm, turvalisus, pikaealisus, ja valib nende järgi sobivaimad vahendid.

Just iPadi valivad ettevõtted seetõttu, et tegemist on kõige stabiilsemalt töötava arvutiseadmega, millel on lisaks ka suurim jääkväärtus. Lisaks on seadmega töötavad töötajad sellega väga rahul, kuna seadet iseloomustab intuitiivne kasutamine ja kompromissitu turvalisus.

Millistes sektorites tegutsevad ettevõtted kasutavad kõige enam tahvelarvuteid ja just iPadi? Kas Balti riikides tegutsevad äriettevõtted võtavad need tendentsid samuti üle?

Varem kasutasid iPade tööfunktsioonide teostamiseks vaid välisettevõtete, näiteks Coca-Cola ja Phillip Morrise esindajad. Praegu optimeerivad oma protsesse aina enam ka Leedu, Läti ja Eesti ettevõtted. Kui räägime konkreetsetest sektoritest, siis iPad on kõige rohkem levinud lennundus-, finants-, kindlustus-, tootmis- ja teenuste sektoris.

Rääkige veidi rohkem sellest, kuidas iPadid on kasutusel lennunduses. Kas ka Balti riikides tegutsevaid lennundusettevõtted on optimeerinud oma protsesse, võttes kasutusele tahvelarvutid?

Varem kandsid piloodid oma „lennukohvrites“ kaasas 10–44 kilogrammi pabereid, mis sisaldasid väga olulist teavet. Kui need asendati iPadidega, vähenes lennukite kaal, kuna tahvelarvutid kaaluvad olenevalt mudelist vaid 300–700 grammi. Praegu kasutavad kõik piloodid iPade lennuks ettevalmistumisel, kasutusjuhendite ülevaatamiseks, aruannete koostamiseks, ilmaennustuse vaatamiseks või checklist’ide kontrollimiseks, nende töö aga on tänu sellele muutunud tunduvalt efektiivsemaks ja täpsemaks. Näiteks kui Leedus registreeritud ettevõte Avion Express asendas paberil oleva teabe iPadidega, aitas lennukite vähenenud kaal säästa kütust. Teine näide on Läti lennundusettevõte airBaltic. Nad on kokku arvutanud, et paberteabe tahvelarvutite vastu vahetamisega on ettevõte säästnud umbes kaks miljonit paberilehte.



Praegu kasutavad iPade ka teised lennundusettevõtted, näiteks GetJet, Smartlynx, Nordica, British Airways jne. Tegemist on töökindla ja kasutusmugava seadmega ning sellel on suur valik lennunduses kasutatavaid rakendusi ja kõige stabiilsemalt töötav operatsioonisüsteem.

Kus saavad kasutada ja millist kasu saavad iPadist teistes sektorites tegutsevad ettevõtted

Finantsorganisatsioonid kasutavad sageli iPadi esitluste, müükide või klientidega kohtumiste ajal, tootmisettevõtted aga selleks, et optimeerida protsesse või koolitada töötajaid. Teenuste osutajad, näiteks Wolt või DServe, osutavad iPadi abil restoranidest toidu koju tellimise teenuseid. Balti riikides oma kohvikute võrku omav Caffeine Roasters kasutab Eestis iPade kassaaparaatide asemel. Töötajatel on iPade lihtne ja mugav kasutada, süsteemi töö on kiire ja sujuv.

Veel üks näide on Balti riikides tegutseva kindlustusettevõtte ERGO Insurance SE filiaal Leedus. Seal kasutavad kahjukindlustuse haldamise osakonna eksperdid iPade kahjude registreerimiseks. Sel moel on kahju registreerimise ja haldamise protsess optimeeritud ning see säästab aega.

Olenevalt ärivaldkonnast ja ettevõtte eesmärkidest kasutavad ettevõtted App Store’i rakendusi või omavad oma rakendusi.

Kui rääkida ettevõtetest ja olulistest protsessidest, mida te ennustate tulevikuks? Kas iPad vastab ka edaspidi äriorganisatsioonide vajadustele?

Äriprotsesside digitaliseerimine jätkub. Aina rohkem ettevõtteid soovib oma töö muuta efektiivsemaks, töötada mugavamalt, kiiremini ja odavamalt. iPad aga muutub selliste organisatsioonide mobiilseks töövahendiks, mis võimaldab töötajatel teha võimalikult palju ülesandeid sõltumata füüsilisest töökohast, tagades samas andmete turvalisuse.