Taiwan hoiatab väikesaareriiki: ärge astuge Hiina seatud võlalõksu

Hiina pakub saarekestele 8,5 miljoni dollarilist arenguabi.

Taiwani välisministeerium teatas, et mõnigi Vaikse ookeani riik on jäänud Hiinale võlgu.

„Hiina suhete laienemine Vaikses ookeanis on suunanud palju riike võlalõksu,“ teatas Taiwani välisministeeriumi pressiesindaja Jaonne Ou Reutersile.

„Hiina poolt lubatud särav infrastruktuur võib lüüa kohaliku ökosüsteemi ja sõltumatust,“ lisas ta.

Hiina üritab pakkuda nendele riikidele, kellel on Taiwaniga diplomaatilised suhted ja kes on neid valmis katkestama, mitmesugust abi. Hiina peab sõltumatut Taiwani lahkulöönud Hiina provintsiks, mitte sõltumatuks riigiks. Taiwani on diplomaatiliselt tunnustanud ainult 17 riiki, kellest enamus on Ladina-Ameerika, Karbiibi mere ja Vaikse ookeani vaesed väikeriigid.

Saalomoni saared tunnistasid Taiwani sõltumatust 1983. aastal. Taiwan eeldas, et suhted Saalomoni saartega on stabiilsed.

Hiina välisministeerium kordas vana seisukohta, et Hiina on valmis suheteks kõigi riikidega „ühe Hiina“ põhimõttel, mis eeldab, et tunnustatakse Taiwani kuulumist Hiinale.