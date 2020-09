Taksoplatvormi looja taksoäri trendidest: kas keeleoskuseta aafriklased taksoroolis on probleem ning miks hinnad tõusevad?

Äpitellimuste turg on ümber jagatud

Turuletuleku sooduskampaaniad on läbi nii Bolti (Taxify) kui Yandexi jaoks, keda võib pidada kaheks suureks turuosa kasvatajateks. Nii osaliselt hiinlaste kontrolli alla liikunud Bolti kui kuuldavasti Kremliga seoseid omava Yandexi käes on suurem osa turust, pakun, et umbes 50-60%.

Minu poolt kuue aasta eest loodud Taxigo takso tellimise platvorm, mis oma parimatel päevadel suutis rinda pista Taxifyga nii klientide kui autode arvu poolest, on tänu tublide konkurentide taga olevate investorite abile korraldatud hinnalahingule samuti tublisti turuosa kaotanud. Taxigo turuosaks hindame täna umbes 15% kõigist Tallinna sõitudest.

Telefonitaksod endiselt elus

Kuid paralleelselt äpitaksondusega toimib Eestis endiselt ka telefonitakso turg ja seal tegutsevadki edasi mitmed taksofirmad. Taksofirmad, sh. Tulika ja Tallink on oma turuosa küll kaotanud, kuid omavad endiselt kindlat kohta kallimas segmendis. Nii kummaline kui see ei tundu, on Tallinnas alles ka peaaegu kõik need 10+ suuremat taksofirmat, kes tegutsesid siin ka enne äpitaksode tulekut.

Et Taxigos teenindame suuremat osa telefoni teel tellimusi vastu võtvaid taksofirmasid, siis pakun, et see turusegment on umbes 30%. Muide, inimeste arv, kes endiselt taksot telefoniga tellivad, on pidevalt väikeses langustrendis.

Sõidujagamise buum on läbi

Müüt jagamismajanduse suurest majandusbuustist on selleks korraks oma elu ära elanud. Kui veel 2 aasta eest rippus meil Taxigo äpis üle 3000 juhi (neist pooled tegid tööd vähemasti kord nädalas), ja Taxifys võis neid olla isegi kuni 10 000, siis tänaseks on meie äpis aktiivsete juhtide arv kukkunud viiesaja kanti.

Ilmselt loeb ka Bolt oma aktiivseid juhte igapäevaselt pigem sadades. Need , kes on jäänud, võtavad seda poole-koha tööna ja juhusõitjad on praktiliselt kadunud.

Sellisel stabiliseerumisel on mitu põhjust. Ju läks entusiasm kolme euro kaupa raha teenida paljudel õnneotsijatest juhtidel üle. 10 000 autot oli vajalik hulk vaid tipptunnil, muul ajal tähendas see kõigile töö vähenemist. Lisaks suutsid riik ja kindlustusseltsid taksodeks kasutatavatele autodele peale suruda kordades kallima liikluskindlustuse, mis ehmatas eemale pühapäevajuhid.