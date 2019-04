Taleb: elektrooniline asjaajamine? Hell no! Valitsus saaks mind ju veel rohkem kontrollida

Talebi ettekanne kannab nime "Skin in the Game". Samanimelises raamatus on Taleb tänase globaliseeruva ja üha rohkem ühendatud maailma riskitaluvuse suhtes ülikriitiline. Ta peab meie majanduslikke ja poliitilisi süsteeme erakordselt haavatavaks ning kaasaegseid lääne ühiskondi tervikuna võimetuks neid riske hindama ja nendeks mõistlikult valmistuma. Sellest ka tema ettekanne.

"Oma nahk on mängus tähendab seda, et panen iseenda ohtu. Selles küsimuses - kas tahan saada Eesti e-residendiks - pole mul aga oma nahka mängus, seepärast ei saa ma sellele ka vastata.

Kas ma aga tahaksin, et saaksin New Yorgis teha kõiki asju elektrooniliselt? Vastus: Hell no! Valitsus saaks mind siis ju veel rohkem kontrollida. Valitsused olid head siis, kui nad olid ebakompetentsed. Nüüd aga suudavad valitsused palgata üha paremaid IT-mehi," rääkis Taleb konverentsil.

Kolm mõtet Talebilt:

* Ellujäämine tuleb kõige esimesena. See tuleb enne kõike muud. Oleme säilinud nii kaua selle pärast, et oleme ehitanud paranoiat, paranoiat ekstreemsuste suhtes.

* Elame nüüd aga üha enam maailmas, kus praktika ja teooria hakkavad lahku minema. Oleme kaotamas vajalikku paranoiat ja ettevaatlikkust.

* Ma usaldan Warren Buffetit. Ma vihkan Goldman Sachsi, aga ma usaldan seda mehhanismi, mis on lasknud Goldman Sachsil saada 149 aastaseks.

