Talleks tahab väikeaktsionäride aktsiaid kokku osta

"Kuna inimesed (väikeaktsionärid – toim) on ise huvi tundnud aktsiate müümise vastu, siis soovime neile seda võimalust pakkuda," põhjendas Eesti Talleksi juhatuse esimees Kaido Padar. Ta rõhutas, et kindlasti ei ole tegemist väikeaktsionäride survestamisega, vaid neile pakutakse võimalust aktsiad ära müüa.

Padari sõnul alustas ettevõte poolteist aastat tagasi oma aktsionäride ringi täpsustamisega, kuna paljude väikeomanike kohta puudus info ning oli palju eakaid omanikke, soovisid ise aktsiad ära müüa. "Meil oli üle 600 omaniku, kellest umbes 300 kohta puudusid andmed," rääkis Padar.

Tänaseks on ettevõttel väikeomanike osas selgus majas, mitmed on oma osaluse müünud. Praegu on Eesti Talleksil pisut üle 400 aktsionäri. Talleksi üldkoosolek toimub 29. mail.

