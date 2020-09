Tallink alustab läbirääkimisi Riia sadamatasude vähendamiseks

4,5 aastat Riias tegutsemist ja üheksa miljonit reisijat - need on muljetavaldavad numbrid. Nüüd kutsub Tallink Läti juhte koos mõtlema, kuidas edasi, sest viiruse levikust hoolimata on laevaliiklusest Rootsi ja Soomega huvitatud kõik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minister pakkus, et võimalik on taotleda ka riigiabi, kuid kõige lihtsam on ikkagi rääkida sadamaga seotud kuludest. 2019. aastal kõik sadama ja terminaliga seotud kulud olid Tallinkil üle nelja miljoni euro, mis on arvestatav summa. Ja kui selles osas on võimalik leida oluline leevendus, siis see kindlasti vähendab Tallinki riske opereerimisel," selgitas Tallinki juht Paavo Nõgene.

"Oktoobris istume ühise laua taha Riia vabasadama juhtidega, et otsustada, kuidas lahendada sadamatasude probleem ja kuidas teha Tallinkile tulevikus allahindlust. Oleme huvitatud, et tavapärane liiklus Riia ja Stockholmi vahel taastuks nii kiiresti kui võimalik. See on prioriteet," kinnitas Läti majandusminister Janis Vitenbergs.

Reisiterminali suhtes aga seni head lahendust pole ja selle leidmine takerdub erinevate omanike huvide taha.

