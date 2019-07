Tallink andis toidujäätmete vähendamise plaaniga eeskuju teistele Läänemere laevafirmadele

Kuivõrd Soome tarbijate teadlikkus ökoloogilisest jalajäljest ainult kasvab, siis hindavad nad ka oma puhkuseplaane tehes rohkem võimalusi, millel on see jalajälg võimalikult väike, kirjutab Yle. Nii on Läänemerel erinevatesse sihtkohtadesse seilavad laevafirmad seadud endale eesmärgiks vähendada muuhulgas ka toidu hulka, mis nad minema viskavad.

Eelmisel sügisel andis Eesti laevafirma Tallink teada, et asub koostöös maailma loodusefondiga (WWF) vähendama laeval minema visatava toidu hulka. Tallinki laevarestoranide juhi Jouni Pihkakorpi sõnul on ettevõte tänaseks suutnud toidujäätmete hulka viie protsendi võrra alla tuua. „Suhtumine on muutunud nii laevapersonali kui ka reisijate poolt. Kõik tahavad oma panuse anda,” rääkis ta.

Nii on laevafirma muutnud ka Rootsi lauas pakutava toidu serveerimist. Kui varem said reisijad endale taldriku peale vohmida nii palju, kui süda lustis, siis nüüd serveeritakse toitu väiksemate portsjonidena. Ka koolitati köögitöötajaid, kuidas toiduaineid maksimaalselt ära kasutada, et võimalikult vähe toidust prügikastis lõpetaks.

Ka Viking Line plaanib järgida konkurendi eeskuju ja järgmise aasta jooksul vähendada minema visatava toidu hulka kolmandiku võrra, teatas ettevõtte kommunikatsioonijuht Christa Grönlund. „Me oleme alustanud koostööd ühe rahvusvahelise ettevõttega, kes on spetsialiseerunud toidujäätmete vähendamisele,” rääkis ta.

Laevafirma Finnlines turundus- ja kommunikatsioonijuht Marjaana Saurila sõnul plaanivad ka nemad vähendada minema visatava toidu hulka. Ennekõike tehakse seda läbi söögikordade ettemüügi, mis aitab planeerida täpsemalt ka vajaminevaid toiduainete koguseid.