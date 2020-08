Tallink ei sõida enam Turu liini reisijate arvu märkimisväärse vähenemise tõttu

Ettevõtte laev Baltic Queen pidi esialgsete plaanide kohaselt tegema vähemalt selle aasta lõpuni ühe edasi-tagasi reisi igal nädalavahetusel liinil Turu-Tallinn-Turu, kuna antud ajutine liin osutus ettevõtte klientide seas suveperioodil väga populaarseks pärast kahe riigi vahel kehtinud reisipiirangute kaotamist. Liin lõpetatakse 28. augustist.

„Soome meedias võimalike uute reisipiirangute ümber tekkinud infomüra ja ebaselged sõnumid on tekitanud olukorra, kus meie piletimüük on märgatavalt vähenenud, kuna reisijad on piiranguid puudutava vastaka info tõttu segaduses ja ei julge pileteid osta, kuna ei tea, kas ja millal karantiinireeglid lühikese etteteatamisega taas muutuda võivad. Sellest lähtuvalt on paljud pileti ostnud reisijad viimaste nädalate jooksul oma broneeringud tühistanud," kommenteeris otsuse tagamaid Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

"Turismisektor on väga suure surve all vähemalt järgmise aasta suveni. Riikide otsustav tegutsemine sektori elushoidmiseks on antud viirusolukorras vältimatu ja kiireid otsuseid vajav," sõnas Nõgene.

Reisijad, kes on ostnud pileti selleks reedeks, 28. augustiks Ahvenamaalt Tallinna, võtab Mariehamni sadamast reede hilisõhtul peale laev Baltic Queen, mille väljumine suunal Stockholm-Tallinn on neljapäevase väljumise asemel sel nädalal tõstetud reede peale.

Kõigi ülejäänud reisijatega, kes on ostnud pileti Turu-Tallinna liinile, võtab ettevõtte kontaktikeskus tühistamise osas ühendust esimesel võimalusel.