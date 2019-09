Tallink Grupp asutas Singapuris tütarettevõtte

„Me ei ole teinud saladust sellest, et Tallink Grupp otsib pidevalt võimalusi ettevõtte tegevuste arendamiseks ning erinevatele turgudele laienemiseks,“ kommenteeris tütarettevõtte asutamist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tallink on viimastel aastatel suurelt panustanud Aasia reisijatele pakutavate teenuste arendamisse ning ettevõtte toodete ja teenuste reklaami erinevates Aasia riikides. Näiteks osaleb Tallink igal aastal mitmetel suurtel Aasia turismimessidel, koostööd tehakse mitmete Aasia reisibüroodega, Tallinki laevadel tegutsevad erinevaid Aasia riikide keeli valdavad reisisaatjad ning Tallinki toodete ja teenuste eest saab tasuda kasutades selleks Aasia populaarseimaid makselahendusi AliPay ja WeChat Pay.

„Tallinkil on, mida pakkuda ka laiemas maailmas, kui siin meie põhjamaistel koduturgudel ning huvi meie toodete ja teenuste vastu on suur,“ lausus Nõgene. „Aasias on meie kolleegid juba pikemat aega väga head tööd teinud Läänemere piirkonna ja Tallinki toodete ja teenuste müügiga, seega on loodud hea baas, kust edasi minna. Aasia suunal tegutsemise osas on meil plaane, millest täna on veel vara rääkida, kuid millest anname edaspidi asjade arenedes kindlasti teada,“ lisas Nõgene.