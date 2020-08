Tallink hakkab septembrist kaks korda nädalas Stockholmi vahet sõitma

Eesti Vabariigi valitsuse tänase otsuse järel, millega asendatakse 14-päevane karantiininõue kõrge koroonariskiga riikidest saabuvatele isikutele testi tegemise võimalusega, lisab Tallink Tallinna-Stockholmi liinile veel ühe täiendava edasi-tagasi väljumise nädalas. Millised laevad liinil iganädalaselt opereerima hakkavad selgub lähiajal ning ettevõte jagab selle kohta infot oma kodulehel esimesel võimalusel. Piletimüük Tallinna-Stockholmi liini väljumistele on avatud Tallinki kodulehel www.tallink.ee.

Alates septembrist 2020 on Tallinna-Stockholmi liinil võimalik reisida järgmistel nädalapäevadel (väljumiste kellaajad on antud kohaliku aja järgi):

Pühapäeviti - 18.00 väljumine Tallinnast

Teisipäeviti - 17.30 väljumine Stockholmist

Kolmapäeviti - 18.00 väljumine Tallinnast

17.30 väljumine Stockholmist

„Eesti Vabariigi valitsuse tänane otsus ja teade eneseisolatsiooni nõude asendamise osas testimise võimalusega neile, kes saabuvad Eestisse kõrge koroonariskiga riikidest, võimaldab meil tasapisi hakata taastama reisimisvõimalusi neile, kes peavad Eesti ja Rootsi vahel kas perekondlikel või töistel põhjustel vältimatult reisima," kommenteeris ettevõtte otsust Tallinna-Stockholmi liinile reise lisada Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Lisaks saame me täiendavate väljumistega suurendada sel olulisel liinil kaubaveovõimekust ja hakata taastama ja stabiliseerima ka Eesti ja Rootsi vahelisi kaubavedusid. Kindlasti ei tähenda tänane otsus seda, et taastumas on turismireisid Eesti ja Rootsi vahel ning antud väljumised on endiselt peamiselt suunatud kaubavedajatele ning neile, kellel on meie kahe riigil vahel reisimiseks vältimatud põhjused," lisas Nõgene.

Tallink Grupi laevadel kehtivad jätkuvalt piirangud reisijatearvule, tagamaks kõigile pardal viibijatele võimaluse hoida sotsiaalset distantsi. Tallink Grupi laevadel on viirusolukorra tõttu kehtestatud ranged hügieeni- ning desinfitseerimise nõuded ning kõikidel reisijatel tuleb reisile registreerudes kinnitada, et ollakse terved ning haigusnähtudeta. Haigeid ning haigusnähtudega isikuid pardale ei lubata.