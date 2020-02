Tallink ja Infortar hakkavad Tallinnaga linnahalli ümber ehitama

Kolm osapoolt loovad selleks ühisfirma, millest Tallinna linnale hakkab kuuluma 34%, Tallinkile ning Infortarile kummalegi 33%. Ühisfirma loomisel teevad osapooled sissemakse vastavalt oma osalusprotsendile, kokku miljon eurot.

Tingimuslikult, pärast kõigi projekti realiseerimiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste omandamist ning muude eeltingimuste täitmist, panustab linn ühisettevõttesse linnahalli ja sellega piirnevate linnale kuuluvate kinnistutega ning Tallink ning Infortar mõlemad 10 miljoni eurose rahalise sissemaksega, teatas Tallink börsile.

Osapoolte ühine visioon on rajada linnahalli ja selle ümbrusse atraktiivne ning terviklikult toimiv konverentsi- ja kontserdikeskus koos sadama, hotelli, ärikeskuse ja vabaaja veetmise võimalustega. Eesmärgiks on luua linnarahvale avatud ning Läänemere regioonist reisilaevadel saabuvatele Tallinna väliskülalistele suunatud silmapaistev arhitektuuriline ning elamuslik „maamärk“, mis avab taas uue Tallinna mereäärse piirkonna linnarahvale ning toob linna senisest veelgi rohkem väliskülastajaid.

"Meil on plaanis ellu viia suur arendus, mille osadeks on rahvusvaheline konverentsikeskus, reisisadam, hotell ning kaubandus- ja ärikeskus," lausus linnapea pressikonverentsil.

Tallinki juht Paavo Nõgene avaldas lootust, et projekt valmib kolme aastaga. Linnapea Kõlvart tunnistas, et projekt tõenäoliselt võtab kauem aega, sest enne tuleb teha vajalikud uuringud.

Tallinn toetab projekti kinnistutega. Arendatav ala hakkab kuuluma ühisfirmale. Paavo Nõgene kinnitas, et juhul kui ühisfirma omakapitali tuleb suurendada, siis teevad sissemaksed Tallink ning Infortar ja linna osalus ei vähene.